Notizie di oggi Agenda 22 novembre 2019

La redazione di TPI cura per voi un’agenda quotidiana con le notizie di oggi e i fatti più importanti della giornata. Si parte con gli appuntamenti dell’attualità politica italiana: dall’agenda di Palazzo Chigi, a quella europea, dagli impegni dei vari ministri agli incontri politici in programma. L’agenda di oggi è arricchita inoltre da ricorrenze, congressi e conferenze, insieme alle notizie più importanti dagli esteri e agli sviluppi dei più importanti casi di cronaca, vicende giudiziarie, eventi culturali e sport.

L’agenda del 22 novembre 2019

Agenda politica

Governo: a palazzo Chigi vertice di maggioranza sul Mes, con il premier Giuseppe Conte e il ministro Gualtieri.

Lega: Salvini ospite del “Festival del Lavoro: anteprima 2020”.

Fridays For Future: a piazza Montecitorio la presentazione del quarto sciopero Globale per il Clima, in programma il 29 novembre.

Italia-Ue: presso la rappresentanza in Italia della Commissione Europea la conferenza stampa del Commissario Europeo agli affari economici, Pierre Moscovici.

Polizia: inaugurazione anno accademico della Scuola superiore di polizia con Conte, Lamorgese e Gabrielli.

Ex Ilva: nel pomeriggio il premier Conte incontra i vertici di ArcelorMittal.

Notizie di oggi: agenda esteri

Libano: Festa dell’indipendenza.

Giappone: riunione dei ministri degli Affari esteri del G20.

Usa: 56 anni fa l’assassinio del presidente John Fitzgerald Kennedy.

Agenda economica

Ue: discorso del presidente Bce Christine Lagarde.

Agenda sportiva

Tennis: Coppa Davis 2019.