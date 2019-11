Ex Ilva, Patuanelli: “No scudo per ArcelorMittal, sì a norma generale”

Il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, svolge oggi alle 13.30 un’informativa urgente alla Camera dei deputati sulle crisi industriali in atto, inclusa la situazione dell’ex Ilva di Taranto, dopo che il gruppo franco-indiano ArcelorMittal ha annunciato alcune settimane fa la volontà di tirarsi indietro dall’accordo firmato nel 2018.

Palazzo Chigi avrebbe già pronto un decreto per lo scudo penale, ma per l’azienda i 5 mila esuberi strutturali sono una condizione imprescindibile. Venerdì 22 novembre il premier Giuseppe Conte incontrerà i vertici dell’azienda alle ore 18.30 per negoziare.

ArcelorMittal, Patuanelli: “No scudo azienda, parliamo di norma generale”

“Stiamo cercando di riportare ArcelorMittal all’impegno che aveva sottoscritto un anno fa. Le multinazionali devono rispettare gli impegni presi con lo Stato”, ha dichiarato il ministro Patuanelli in un’intervista di oggi, 20 novembre, al programma Cartabianca su Rai 3.

“Se dobbiamo fare uno scudo ad aziendam non siamo d’accordo”, ha aggiunto il ministro. “Se la riproposizione dell’immunità è all’interno di un percorso per ripristinare la produttività dell’azienda, perché solo con la produzione si riesce a rispettare il piano ambientale, allora parliamo di una norma generale ma solo in un percorso generale”.

Ilva, dal modello cinese all’appoggio pubblico: le ipotesi per sbloccare l’impasse

“Mittal ci ha detto che 4 milioni di tonnellate sono strutturali. Non ci possiamo muovere da qui. Se questa è la condizione scudo o non scudo non è accettabile come condizione industriale perché non è accettabile che quello stabilimento produca quella quantità di acciaio”, ha aggiunto Patuanelli.

Intanto, è saltata la tregua dei sindacati sulla questione Ilva. Sono ricominciati i presidi dei lavoratori presso l’acciaieria di Taranto e i picchetti anche sulla strada statale per Bari. Fim, Fiom e Uilm sono pronti alla mobilitazione generale. E ieri i sindacati hanno scritto una lettera al premier Giuseppe Conte nella quale hanno chiesto una convocazione urgente a Palazzo Chigi di un tavolo di confronto con Arcelor Mittal.

La vera storia del suicidio dell’Ilva: così ArcelorMittal ha spolpato Taranto (di L. Telese)

L’Italia non è una colonia per multinazionali: grazie commissari Ilva per aver fermato Mittal (di L. Telese)

La situazione di Alitalia

L’altra crisi aziendale con cui è alle prese il ministro Patuanelli è quella che riguarda Alitalia. Per la compagnia non è arrivato nessun impegno da parte di Lufthansa, mentre domani è l’ultimo giorno per presentare le offerte e Atlantia prende ancora tempo.

Il ministro dello Sviluppo economico si è detto contrario a una nuova proroga e fiducioso sui “buoni passi avanti”, per le sorti della compagnia, anche se questi non sembrano essersi ancora concretizzati.

“Noi, figli della politica che nulla decide e poi si volta dall’altra parte”: il comitato dei precari Alitalia a TPI