Mika a X-Factor 13 lancia un’accusa alla produzione del talent

Nella prima puntata live show di X-Factor 13, il cantante Mika è stato uno degli ospiti esclusivi. Già giudice del talent dalla settima alla nona stagione, la popstar libanese-britannica ha sorpreso il pubblico con le sue dichiarazioni scioccanti. (Qui un riassunto della puntata di ieri per chi se la fosse persa)

Salito sul palco Mika ha creato il gelo in studio. Il presentatore Alessandro Cattelan, infatti, gli ha chiesto che consiglio ai nuovi giudici, il cantante mimando il gesto degli auricolari ha detto: “Non ascoltate quei pezzi di m**da dentro le vostre orecchiette, buttate quei cosi e seguite il vostro cuore”.

L’accusa lanciata da Mika alla produzione di X-Factor ha creato un momento di forte imbarazzo e Cattelan si è affrettato a chiudere la discussione. Il cantante ha insinuato che gli autori del talent di Sky in qualche modo controllano e suggeriscono ai giudici cosa dire, svelando così un retroscena inedito che ha scatenato diverse polemiche.

Ma non solo, Mika ha voluto dare un giudizio anche all’esibizione di Giordana Petralia della categoria Under Donna di Sfera Ebbasta, definendola “vecchia” e paragonando il suo look a quello di “un Sanremo di 20 anni fa”.

Mika: “Gay a 13 anni, quel giorno in bagno in cui capii tutto”

Mika: “Mia sorella è caduta dal quarto piano ed è stata infilzata da una cancellata, mio padre è stato rapito”

X Factor 2019, chi è stato eliminato nel primo Live: il riassunto della prima puntata