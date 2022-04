Will Smith e Jada Pinkett a un passo dal divorzio: “Si parlano a malapena”

Will Smith e la moglie Jada Pinkett a un passo dal divorzio

Dopo lo schiaffo rifilato a Chris Rock durante la notte degli Oscar non sono finiti i guai per Will Smith: secondo diversi media americani, infatti, l’attore sarebbe a un passo dal divorzio dalla moglie Jada Pinkett.

A complicare le cose tra i due, che sarebbero in crisi già da diverso tempo, sarebbe stato proprio il ceffone rifilato da Will Smith al comico statunitense.

“Dallo scandalo degli Oscar, le tensioni tra di loro sono divenute palpabili. Ci sono stati problemi per anni, ma adesso si parlano a malapena” rivela il magazine Heat.

Se la notizia fosse confermata, secondo fonti vicino alla coppia, “sarebbe uno dei peggiori divorzi nella storia del mondo dello spettacolo, che andrebbe a protrarsi persino di più di quello tra Angelina e Brad Pitt”.

Il motivo sarebbe il patrimonio dell’attore, calcolato in circa 350 milioni di dollari, che, secondo una legge della California, andrebbe diviso esattamente a metà con la moglie Jada Pinkett: “Will ovviamente non vorrebbe che accadesse, ma ormai non avrebbe più molto da perdere”.

Per il momento i due non hanno commentato la notizia: non è la prima volta che i due affrontano momenti di difficoltà. Non solo, in passato entrambi hanno confessato di aver tradito il rispettivo partner.