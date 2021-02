Verissimo, la confessione di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è incinta. La showgirl argentina ha di recente confermato la sua seconda gravidanza mettendo a tacere i rumors che si rincorrevano da settimane pubblicando una foto con il pancione insieme al suo compagno, l’hair-stylist Antonino Spinalbese.

La modella argentina ha parlato della gravidanza a Verissimo nella puntata che andrà in onda sabato 20 febbraio. Belen ha confidato a Silvia Toffanin i dettagli: “La scorsa estate sono rimasta incinta per sbaglio. Quando io e Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Non ce lo aspettavamo, anche perché era veramente troppo presto, ma poi abbiamo capito che non era così male perché eravamo follemente innamorati – ha spiegato Belen -. Purtroppo dopo quattro giorni ho perso il bambino. Siamo stati malissimo. Questo ci ha fatto capire però che desideravamo tantissimo un figlio. Fortunatamente, il mese dopo è arrivato. Sognavo fosse una femminuccia. Spero mi assomigli, non vedo l’ora di farle tante treccine. Si chiamerà Luna Marie“, ha detto Belen Rodriguez annunciando il nome della figlia. E parlando dell’ex marito Stefano De Martino, padre del primo figlio Santiago, Belen ha aggiunto: “Avevo smesso di credere nell’amore. Oggi voglio che duri per sempre, non troverò mai più una persona come Antonino”.

Nella puntata di domani Silvia Toffanin accoglierà anche altri ospiti: Rocco Casalino, Maria Teresa Ruta, Ilaria D’Amico, Antonio Aiello.

