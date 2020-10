Belen: “Non sono più single. Proposte indecenti? Ne ho avute. Un politico ci ha provato”

Belen: “Io single? Assolutamente no”

“La fama toglie tanto, è stressante avere sette persone ogni giorno sotto casa tua. Non voglio lamentarmi anche perché quando va tutto bene non pesa, ma quando vivi una separazione, la perdita di un familiare o un momento difficile è complicato. In qualche modo il gossip aspetta quello che non va per marciarci un po’ sopra. Penso che le critiche abbiano rafforzato il mio personaggio. C’è gente che sta con te e chi non sta con te. In fondo anche chi mi ha criticato mi ha aiutato senza volerlo”, si mostra serena Belen Rodriguez in un’intervista a tutto tondo rilasciata al Fatto Quotidiano venerdì 2 ottobre. Sono passati pochi mesi dalla sua definitiva separazione da Stefano De Martino, e la showgirl confessa di aver superato la rottura. E, a quanto pare, di aver trovato un nuovo compagno. “È lecito che una famiglia, che si è rotta un po’ di tempo fa, ci riprovi. Trovo sia molto bello provarci fino alla fine. Quando le cose non vanno bisogna continuare e andare avanti, bisogna continuare a sognare. Io credo tanto nell’amore, ci ho sempre creduto e ci spero ancora. Se non ci riprovi ti resta il dubbio, con i se e con i ma non si concretizza niente. Io sono una persona che fino all’ultimo respiro da tutta se stessa. Se non avviene ciò che voglio giro i tacchi e cambio rotta però ci ho provato. In questo momento, io single? No, assolutamente no”, confessa la conduttrice tv nell’intervista, in cui ricorda anche i primi momenti trascorsi in Italia.

“All’arrivo ho avuto problemi con il permesso di soggiorno, sono stata quarantotto ore chiusa in aeroporto. L’ho vissuta da subito come una avventura, con il sorriso. Stavo viaggiando per trovare la mia strada e sono stata fortunata ad avere genitori che mi hanno permesso di scegliere, li ringrazierò per sempre”, ha dichiarato. Sulla sua madrina artistica Maria De Fillippi, ha affermato: “Sono affascinata dalla sua testa, ogni ora che sto con lei imparo delle cose nuove. La psicologia e l’attenzione che lei riporta in ogni essere umano che si trova di fronte”. “Mi ha insegnato a dedicare del tempo alle persone che lo meritano. Mi piacerebbe rendermi utile agli altri, ho avuto tutto quello che volevo. Mi piacerebbe dare una mano a chi non ha possibilità”, ha detto ancora Belen. Sul ruolo d’influencer che anche lei da qualche anno ricopre sui social, ha ammeso: “Non mi piace molto la definizione influencer perché, togliendo Chiara Ferragni, molti mi sembrano improvvisati. Ho una carriera diversa, si tratta solo di progetti che possono piacermi e farmi guadagnare.” “Io non ho mai pensato di essere solo bella, non credo di essere arrivata fin qui solo per quello. Magari la bellezza è già passata a 36 anni. Magari sarò bella anche a cinquant’anni, avrò il mio fascino”, continua Belen nell’intervista. “Io sto bene nella mia vita. Sono contenta di come sono, della mia umanità, dei valori che porto avanti, della mia moralità, dei miei ideali. Anche della mia mentalità aperta, della capacità di fregarmene del giudizio delle persone. I soldi non mi hanno mai reso ricca come la necessità di comportarmi come una brava persona.” E infine rivela: “Mi hanno fatto una bella proposta indecente e ho rifiutato”. “Un politico ci ha mai provato con lei?”, le domanda Giuseppe Candela. “Sì ma non faccio nomi.”

