Belen incinta, il messaggio inaspettato di Chiara Ferragni spiazza i fan e fa il pieno di like

Belen incinta, gli auguri di Chiara Ferragni su Instagram

Chiara Ferragni e Belen Rodriguez sono entrambe incinte, in attesa tutte e due del secondo figlio. La showgirl argentina ha di recente confermato la gravidanza mettendo a tacere i rumors che si rincorrevano da settimane. Belen è al quinto mese, ma ancora non ha reso noto il sesso del nascituro. Anche se sente che “Sarà femmina”. E per condividere la bella notizia con i fan ha pubblicato dei teneri scatti in cui mostra il pancione insieme al fidanzato Antonino Spinalbese. Tra i tanti messaggi di auguri di personaggi del mondo dello spettacolo è arrivato anche quello di Chiara Ferragni. “Congratulazioni (e l’emoticon del bacio)”, scrive l’influencer sotto la foto di Belen. Il messaggio di Chiara Ferragni sorprende i follower e raggiunge quasi i 4500 like. E la risposta di Belen non si è fatta attendere: “Tu sei meravigliosa, grazie”.

Potrebbero interessarti Can Yaman e Diletta Leotta escono allo scoperto: la prima foto ufficiale della coppia su Instagram Mario Draghi stava in classe insieme a Giancarlo Magalli: la foto ricordo a scuola Furto in casa di Wanda Nara e Mauro Icardi: per i ladri un bottino di quasi mezzo milione di euro