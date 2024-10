Flirt tra Totti e Jacobelli, spunta la società di scommesse: “Che ruolo ha?”

Il presunto flirt tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli continua a far parlare: ora, a finire al centro della vicenda, è anche una società di scommesse.

A sottolineare le casualità e a chiedersi che ruolo abbia la società è Giuseppe Candela per Dagospia che scrive: “Fa discutere il presunto flirt tra Francesco Totti e Marialuisa Jacobelli, la giornalista (che non scrive) e influencer. Chi ha vinto e chi ha perso? Se l’incontro tra le due ‘anime’ sembra verosimile, lei è da tempo al centro del gossip e lui ha fama di traditore seriale (chiedere alla fu Capitana), un vincitore c’è e ha scommesso bene: Betsson. Si tratta di una nota società svedese che si occupa di scommesse e gioco online”.

“Betsson Sport è sbarcata in Italia e ha come brand ambassador il Pupone. Proprio a Betsson Sport, l’ex capitano della Roma ha annunciato il sogno di tornare in campo, svelando l’interesse di squadre di serie A”.

E ancora: “Una notizia rilanciata da tutte le testate che ha regalato visibilità alla piattaforma lunedì 21 ottobre. Due giorni dopo, il 23 ottobre, l’annuncio di Gente: le immagini e la conferma di Marialuisa Jacobelli”.

“Domenica 27 ottobre Betsson si gode una nuova vetrina, questa volta sui social di Jacobelli – si legge ancora su Dagospia – La giornalista è allo stadio San Siro per assistere al big match Inter-Juventus, è ospite di Betsson Sport, nuovo official main partner della squadra allenata da Simone Inzaghi. Jacobelli tagga la piattaforma in ben tre stories, viste dai suoi oltre 4 milioni di follower. Se ambassador non porta pene, pardon pena, conta fino a un certo punto. Certamente porta pubblicità”.