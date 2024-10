Le foto dell’incontro tra Francesco Totti e Maria Luisa Jacobelli

Le foto pubblicate dal settimanale Gente ricostruiscono in modo dettagliato l’incontro segreto tra Francesco Totti e Maria Luisa Jacobelli, la quale, successivamente, sempre alla rivista avrebbe confermato la “liason” con l’ex calciatore della Roma.

Dopo lo scoop del magazine, che avrebbe cambiato l’umore di Totti, il quale, nel frattempo, è partito per Miami insieme alla compagna Noemi Bocchi, arriva la ricostruzione dettagliata dell’incontro tra l’ex capitano giallorosso e la giornalista avvenuto in un albergo della Capitale.

Le immagini pubblicate da Gente mostrano Maria Luisa Jacobelli arrivare alle 13 all’Hotel Palazzo Naiadi, in piazza della Repubblica.

Circa quaranta minuti dopo, arriva anche Francesco Totti, accompagnato da un amico. “La presenza dell’amico di Totti – si legge su Gente – è una vecchia abitudine per il calciatore per sviare i paparazzi, quando ancora la separazione da Ilary Blasi non era ufficiale, lasciava la sua auto a casa di un amico e si faceva accompagnare da Noemi Bocchi per non lasciare tracce”.

Alle 15,25, un’ora e mezza dopo, l’ex calciatore lascia l’albergo, mentre Maria Luisa Jacobelli esce 10 minuti più tardi. Ma è proprio la giornalista a lanciare la bomba.

Nonostante i due non vengano mai fotografati assieme, infatti, la rivista interpella Maria Luisa Jacobelli ammette inizialmente di conoscere Totti: “Certo che lo conosco, sono una giornalista sportiva, conosco rutti i giocatori”.

Poi, a domanda più precisa sul loro rapporto, aggiunge: “Io dico no comment, ma due più due fa quattro. Se ci sono le foto è evidente, ma due più due fa sempre quattro”.

Infine la conferma. A domanda diretta “Ci conferma questa liasion?”, infatti, la giornalista risponde senza troppi giri di parole: “Si”.