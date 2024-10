Marialuisa Jacobelli: chi è la nuova fiamma di Francesco Totti

Francesco Totti ha una nuova fiamma: Marialuisa Jacobelli, 32 anni, già tentatrice a Temptation Island, influencer, giornalista sportiva figlia d’arte, ma anche ex vittima di stalking. La relazione tra i due – rivelata dal settimanale Gente e confermata dalla stessa Jacobelli – è clandestina, dato che Totti risulta fidanzato da tre anni con Noemi Bocchi.

Chi è Marialuisa Jacobelli: biografia, carriera, cv

Marialuisa Jacobelli è nata a Bergamo il 23 gennaio 1992, un anno prima dell’esordio di Totti in Serie A. Suo padre, Xavier Jacobelli, è un noto giornalista sportivo: in carriera ha diretto diversi giornali, tra cui Tuttosport e il Corriere dello Sport-Stadio ed è tutt’ora opinionista televisivo alla Domenica Sportiva, su Rai 2.

Jacobelli sta in parte seguendo le orme del padre. Nel suo curriculum ci sono infatti diverse esperienze come conduttrice o inviata di programmi sportivi, fra Telelombardia, Rai Sport e Dazn, mentre attualmente lavora per Sport Mediaset.

Conta 4,2 milioni di follower su Instagram, dove alterna foto ammiccanti in costume da bagno ad altre scattate negli stadi a margine del suo lavoro.

Il tabloid britannico The Sun, notandola appunto allo stadio Alte Försterei di Berlino durante la partita di Champions League fra Union Berlino e Napoli, l’ha definita la “Kim Kardashian italiana”, osservando che “più che sulla partita, i tifosi erano interessati a lei”.

Nel 2020 Jacobelli ha partecipato come tentatrice al programma tv Tempation Island, su Canale 5.

Vittima di stalking e flirt con Mbappé

In passato Marialuisa Jacobelli è stata vittima di stalking da parte dell’imprenditore Francesco Angelini, nato in Francia e residente a Montecarlo: nel 2022, dopo la denuncia della donna, l’uomo è stato condannato con rito abbreviato a 2 anni e 4 mesi.

Angelini perseguitava l’ex fidanzata Jacobelli con mail, telefonate, appostamenti e in almeno un’occasione l’avrebbe anche aggredita fisicamente. La vicenda è stata raccontata dalla giornalista in un libro edito per Rizzoli, dal titolo “Ora sono io”.

Sembra che a scatenare l’ira dell’uomo fosse stato il flirt di Marialuisa con il calciatore francese Kylian Mbappé, all’epoca in forza al Paris Saint Germain e oggi stella del Real Madrid.

“È stato due o tre anni fa”, conferma lei stessa a Gente. “È durata qualche mese. Ma poi è finita. Eravamo due ragazzi giovani, avevamo altre priorità nella vita”.

Jacobelli e la liason con Totti

Il settimanale Gente pubblica alcune foto di Marialuisa Jacobelli e Francesco Totti mentre entrano in un albergo romano e ne escono dopo circa un’ora e mezza. “Come sua abitudine – si legge nell’articolo – Totti si era fatto accompagnare da un amico”.

“Due più due fa sempre quattro, se ci sono le foto, è evidente”, commenta Jacobelli, interpellata dal giornale. Poi, a domanda diretta – “Ci conferma questa liaison?” – risponde secca: “Sì”.

Il legame tra i due sarebbe clandestino: Totti, infatti, da tre anni – dopo la separazione dalla moglie Ilary Blasi – è fidanzato con la flower designer Noemi Bocchi, classe 1988. Per ora da parte della coppia non si registra nessun commento ufficiale sul presunto tradimento di lui. Si segnala invece un post sui social velatamente ironico sulla vicenda da parte di Ilary Blasi.