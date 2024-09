Tony Effe e Giulia De Lellis si sono già lasciati? L’indiscrezione: “Hanno preso strade diverse”

Tony Effe e Giulia De Lellis si sono già lasciati? L’indiscrezione

La coppia dell’estate sarebbe già scoppiata: secondo l’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, Tony Effe e Giulia De Lellis avrebbero deciso di separarsi.

È quanto afferma un utente che ha scritto un messaggio all’esperta di gossip: “Sembra che abbiano deciso di prendere strade diverse non per litigi o problemi ma perchè hanno scoperto di avere obiettivi diversi. Tony vuole concentrarsi sul lavoro mentre Giulia, come sappiamo, sogna una famiglia”.

Il condizionale, però, è d’obbligo. Nel momento esatto in cui circolava il rumor, infatti, la stessa influencer ha postato una serie di foto sul suo profilo Instagram in cui c’è anche uno scatto che la vede scambiarsi un bacio, seppur a distanza, con il trapper.

Una foto con la quale la stessa Giulia De Lellis sembrerebbe aver voluto smentire l’indiscrezione circolata nelle ultime ore.

C’è da dire che, nonostante i rumors, i due non hanno ufficialmente mai confermato la loro relazione. Paparazzati più volte insieme, era stato Tony Effe in qualche modo a sembrare voler ufficializzare la liaison pubblicando una foto che ritraeva lui e l’influencer insieme.