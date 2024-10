Taylor Mega ribadisce: “Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta, se parlo è perché so delle cose”

Taylor Mega ribadisce: “Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta”

Taylor Mega ribadisce quanto già dichiarato alcune settimane fa, ovvero che Fedez e Chiara Ferragni erano una coppia aperta.

Ospite del podcast Gurulandia, infatti, la modella e influencer ha confermato le sue dichiarazioni, che erano state smentite da Chiara Ferragni, la quale, interpellata da Striscia la Notizia sull’argomento, aveva affermato: “Non sono mai stata in una coppia aperta. Se coppia aperta significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia coppia aperta mai!”.

“Sì, a Le Iene ho detto che erano una coppia aperta – ha ora dichiarato Taylor Mega – Ognuno dice quello che vuole dire, ognuno capisce quello che vuole capire. Io se parlo è perché so della cose”.

La modella ha quindi aggiunto: “Se Chiara è stata con altri uomini mentre era sposata con Federico o non è vero nulla? Da quello che ho saputo, so che erano una coppia aperta e lo confermo anche adesso. Sì ho sentito cosa ha detto a Striscia la Notizia, che ‘aperta è quando tutti e due vanno con altre persone e non quando è a senso unico’. Ma cosa poteva dire? Secondo voi poteva dire altro? Cosa avrebbe potuto dire a Striscia? Eh allora. Se io parlo è perché so o è una cosa che è successa, punto. Non invento niente”.