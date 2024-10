“Io e Fedez in coppia aperta?”: la risposta di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni torna a parlare del suo rapporto con Fedez e rompe il silenzio sulle dichiarazioni rilasciate da Taylor Mega, secondo cui l’influencer e il rapper erano una coppia aperta.

“Non sono mai stata in una coppia aperta”, risponde Ferragni, interpellata dall’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli, che l’ha intercettata per consegnarle il Tapiro d’oro numero 1.500 della storia del tg satirico di Antonio Ricci.

“Se coppia aperta significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia coppia aperta mai!”, ribadisce l’influencer.

Durante il servizio di Striscia, Ferragni affronta anche il tema dell’inchiesta a suo carico per truffa aggravata in corso ad opera della Procura di Milano: “Non sono ancora stata rinviata a giudizio, quindi incrocio le dita”, spiega l’influencer. “Di sicuro, quest’anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!”.

