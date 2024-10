Tapiro d’Oro a Marialuisa Jacobelli: “Conferma la storia con Totti? Dico quello che dice lui”

Dopo la fallita consegna a Francesco Totti e Noemi Bocchi, Striscia la Notizia è andata a recapitare il Tapiro d’Oro anche a Marialuisa Jacobelli, la giornalista-influencer con cui l’ex calciatore avrebbe tradito la compagna.

Valerio Staffelli, inviato del programma tv di Antonio Ricci, l’ha sorpresa in un bar di Milano, ma lei non ha confermato la liason, come invece aveva fatto interpellata dal settimanale Gente.

“Io dico quello che dice Francesco”, si limita a dire Jacobelli. “Mi ha chiesto di parlare chiunque ma non parlo”. La giornalista-influencer non cede nonostante l’insistenza di Staffelli: “Non parlo”, ripete più volte. “Mantengo la linea del silenzio”.

Tapiro a Marialuisa Jacobelli per la presunta liaison con Francesco Totti

Al link il video completo: https://t.co/iCwjoNTHFW#Striscialanotizia @VStaffelli #ValerioStaffelli #MarialuisaJacobelli #FrancescoTotti pic.twitter.com/rT3hbkf43s — Striscia la notizia (@Striscia) October 30, 2024

L’inviato di Striscia la stuzzica anche sulla frase che lei stessa ha detto a Gente (“Due più due fa sempre quattro”) lasciando intendere che la storia con Totti sia vera. “Due più due fa sempre quattro?”, chiede Staffelli. E lei replica, come se si parlasse di matematica: “Due più due fa sempre quattro!”.

A differenza di Totti, però, la 32enne accetta il Tapiro d’Oro e se lo tiene: “Del Tapiro – dice – sono contentissima, io lo tengo” [Chi è Marialuisa Jacobelli].