“È vera la storia con la Jacobelli?”: la risposta di Totti e Noemi alle domande di Staffelli | VIDEO

Striscia la Notizia ha consegnato il Tapiro d’Oro a Francesco Totti e alla fidanzata Noemi Bocchi per la vicenda del presunto tradimento di lui con la giornalista-influencer Marialuisa Jacobelli (scoop del settimanale Gente confermato dalla stessa Jacobelli).

Valerio Staffelli, inviato del programma tv di Antonio Ricci, si è fatto trovare all’aeroporto Fiumicino al rientro della coppia da un viaggio a Miami. “Ma è vero o è una barzelletta delle sue, questa storia dell’albergo con la giornalista?”, chiede a Totti.

L’ex campione della Roma e della Nazionale non risponde, sorride amaro, il suo sguardo non incrocia mai quello di Noemi. “È un tapiro condiviso questo, eh: è per tutti e due…”, insiste Staffelli. “Allora tienitelo”, risponde Totti mentre si avvia verso l’uscita dell’aeroporto: “Voi sapete tutto, io non prendo più Tapiri”, aggiunge.

L’inviato di Striscia la Notizia insiste, facendo battute sulle recenti dichiarazioni di Rocco Siffredi, secondo cui Totti sarebbe il suo erede. “Non c’avete niente da fa’? Aho!”, commenta l’ex calciatore visibilmente irritato.

Poi Staffelli si rivolge a Noemi Bocchi: “Come l’ha presa sta storia dell’albergo con la giornalista?”, chiede. E lei, mentre Totti è al cellulare, risponde: “Sto qui”. “Francesco come si è giustificato?”, incalza l’inviato di Striscia. “Non ne ha avuto bisogno”, replica Noemi. “Il tapiro è anche per lei”, continua Staffelli. Risposta di lei: “Meno male, avremo un nuovo arredamento per la casa”.

Staffelli poi torna da Totti: “Ma lei guarda nel vuoto…”. E Totti: “Sei fastidioso. Stai a fa’ er furbo”.

Poi arriva un’auto nera a prelevare la coppia: Totti e Noemi salgono a bordo, Staffelli consegna il tapiro nelle mani di lei, che lo accetta, ma poi Totti apre la portiera e lo lascia per terra sull’asfalto. L’auto riparte. Commento di Staffelli: “È veramente attapirato!”.

