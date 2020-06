Stefano De Martino si è raccontato in un’intervista al settimanale Gente. Il conduttore di Made in Sud – programma che inizierà martedì 16 giugno – ha preferito non commentare le indiscrezioni sui motivi della rottura con Belen Rodriguez ma ha speso diverse lodi sulla sua collega Fatima Trotta

“Per me Fatima è un punto di riferimento. Ha grande esperienza ed è meticolosa. È la sua maggiore qualità”, ha spiegato il ballerino napoletano che ha aggiunto come “la sua meticolosità” possa essere anche una pecca: “A volte tende a perdere la pazienza. Entrambi comunque siamo secchioni, è difficile che ci convincano a portare in scena qualcosa di cui non siamo sicuro. Piuttosto facciamo un passo indietro”.

De Martino sembra particolarmente concentrato sul suo lavoro e ha interamente tralasciato le questioni private, rivelando al settimanale i suoi sogni: “In cuor mio mi sento sempre un esordiente. Il lavoro per me è un toccasana, una passione. Sogno un one man show alla Renzo Arbore, uno dei miei miti, un uomo che sa essere protagonista e condividere il palco con generosità”.

LEGGI ANCHE: 1. Stefano De Martino in vacanza in barca senza Belen: vita da single a Napoli / 2. Stefano De Martino e la frecciatina a Belen su Instagram: il post cancellato / 3. Quella velenosa frase del fratello di Belen contro Stefano De Martino / 4. Belen Rodriguez e Stefano De Martino, nuovi retroscena sulla crisi: “Abitudine a concedersi avventure”

Potrebbero interessarti Chiara Ferragni: la foto dei piedi della sorella Francesca scatena i follower Fedez e Jennifer Aniston: non solo like. La rivelazione del rapper “Faccio sesso due volte a settimana”: l’intervista senza limiti tra Belen e suo padre