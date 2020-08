Berlusconi per la prima volta mano nella mano con Marta Fascina | FOTO

Dopo le foto di Francesca Pascale insieme al suo nuovo amore Paola Turci a bordo di super yacht nel Cilento, anche il suo ex Silvio Berlusconi si fa paparazzare in compagnia della sua nuova fiamma: Marta Fascina, la deputata di Forza Italia che da un po’ di tempo è a fianco del Cavaliere. Le foto, pubblicate in esclusiva da Chi, mostrano l’ex premier mano nella mano con la nuova fidanzata a Villa Certosa, in Sardegna, dove sono anche i figli. Negli scatti i due, accompagnati dal figlio Luigi, sono usciti dalla villa per andare a visitare il nuovo yacht “Seven” di Ennio Doris, caro amico di Berlusconi.

