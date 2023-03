Shakira torna a parlare di Piquè: “È stata dura, ho dovuto sopportare tante stron**te”

Shakira torna a parlare della separazione da Piquè: “È stata dura”

Ospite del programma del Late Show di Jimmy Fallon, la cantante Shakira ha parlato della separazione dall’ex marito, il calciatore Gerard Piquè.

“Ho avuto un anno molto difficile dopo la mia separazione e ho dovuto sopportare tante stronzate” ha dichiarato l’interprete che poi ha definito il brano Music Sessions Vol. 53, in cui la popstar colombiana attacca il suo ex e la sua nuova compagna Clara Chia Martì, un “inno per tutte le donne”.

“Scrivere questa canzone è stato molto importante per me, un modo sano per incanalare le mie emozioni” ha aggiunto Shakira.

“Dopo la sua pubblicazione ho capito che non avevo solo fan, ma una sorellanza di donne che hanno vissuto quello che ho vissuto io, che pensano quello che penso io, che sentono quello che sento io, che hanno dovuto sopportare quello che ho dovuto sopportare io, quindi ho scritto questa canzone per me ma anche per tante altre donne che avevano bisogno di qualcuna che le rappresentasse” ha spiegato la cantante colombiana.

Shakira, poi, ha parlato dell’incredibile successo ottenuto dal suo brano: “L’accoglienza per il pezzo è stata incredibile, sto solo aspettando che qualcuno mi pizzichi e mi svegli da questo sogno. È incredibile sentire la reazione di così tante persone”.