Shakira e la frecciata a Clara Chia Marti nella prima intervista dopo la rottura con Piquè

Shakira e la frecciata a Clara Chia Marti dopo la rottura con Piquè

Shakira lancia una nuova frecciata nei confronti di Clara Chia Marti, la fidanzata del suo ex Piquè: questa volta, però, la cantante non parla della sua rivela in amore attraverso una canzone, ma in un’intervista, la prima rilasciata dalla popstar colombiana dopo la rottura con l’ex giocatore del Barcellona.

Dopo il clamore mediatico suscitato dalla canzone BZRP Music Session #53, in cui la popstar si scagliava contro il suo ex e la sua nuova fidanzata, Clara Chia Marti, l’artista ha realizzato un nuovo brano, dal titolo TQG, in cui la popstar torna a parlare dei due intonando frasi quali “Amore, cosa c’è che non va? Non dicevi di avermi dimenticato? Perché mi cerchi ancora? Sai che non ripeto gli errori. Dì alla tua nuova ragazza. Che non gareggio per gli uomini. Che smetta di cercarmi e che almeno io ti trattavo bene”.

Nell’intervista rilasciata a un tv messicana, Shakira ha parlato anche della rottura con l’ex calciatore non negando di aver sofferto: “Sono pronta per il prossimo round. Che la vita venga a mostrami cos’altro c’è da affrontare”.

La cantante colombiana, poi, ha anche dichiarato che per il supporto delle altre donne è stato fondamentale, lanciando però una frecciatina con molta probabilità rivolta proprio alla nuova compagna del suo ex: “All’inferno c’è un posto riservato alle donne che non supportano le altre donne”.