Nuova canzone di Shakira contro Piquè: “Non dicevi di avermi dimenticato? Perché mi cerchi ancora?”

Nuova canzone di Shakira contro Piquè: “Perché mi cerchi ancora?”

Shakira ancora contro Piqué: la cantante colombiana, infatti, ha pubblicato una nuova canzone in cui attacca di nuovo il suo ex compagno.

Dopo il clamore mediatico suscitato dal precedente brano, BZRP Music Session #53, in cui la popstar si scagliava contro l’ex giocatore del Barcellona e la sua nuova fidanzata, Clara Chia Marti, la cantante continua a far parlare di sé e della sua relazione naufragata nella canzone TQG alla quale ha partecipato anche la cantante KAROL G.

“Colui che ti ha detto che un vuoto si riempie con un’altra persona, ti sta mentendo. È come coprire una ferita con il trucco, non si vede, ma si sente. Sei andato via dicendo che mi avevi dimenticato e hai trovato una nuova ragazza. Quello che lei non sa è che stai ancora guardando tutte le mie storie” recita la canzone.

E ancora: “Amore, cosa c’è che non va? Non dicevi di avermi dimenticato? Perché mi cerchi ancora? Sai che non ripeto gli errori. Dì alla tua nuova ragazza. Che non gareggio per gli uomini. Che smetta di cercarmi e che almeno io ti trattavo bene” canta ancora Shakira in riferimento al suo ex Piquè.

“Non ho tempo per ciò che non è importante, ho già cambiato idea. Fare soldi come sport (Ah). Riempire il conto, lo spettacolo, il parcheggio e il passaporto (Hey). Sto diventando più dura, dicono, nei rapporti” è un altro passaggio cantato da entrambe le popstar. Come risponderà questa volta Piquè?