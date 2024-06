Salt Bae apre un ristorante a Roma ma viene sommerso di insulti

Salt Bae, il celebre chef e macellaio turco, ha annunciato l’apertura di un ristorante a Roma: lo ha fatto sapere lui stesso con un video pubblicato sui suoi social, che però ha provocato reazioni contrastanti da parte dei follower italiani.

Sul suo profilo Instagram, infatti, Nusret Gökçe, questo il suo vero nome, ha pubblicato un video in cui simula la firma di un contratto. “Italia sei pronta? Stiamo aprendo un ristorante a Roma” si legge nella didascalia.

Molti utenti, però, non hanno apprezzato la notizia e hanno commentato con insulti e prese in giro. “Nun te volemo” si legge tra i commenti. E ancora: “Stattene pure a Dubai fenomeno da baraccone”. Mentre qualcun altro chiede: “Te lo dico subito, abbassa i prezzi”.

Sal Bae, infatti, è stato spesso criticato per i suoi prezzi giudicati eccessivi ma è stato anche spesso al centro delle polemiche per via di alcune accuse di suoi ex dipendenti che lo dipingevano come un “tiranno”.

Dove si trova il ristorante di Salt Bae a Roma

Non è ancora chiaro né quando aprirà effettivamente il ristorante a Roma né quale sarà la sua effettiva collocazione. Lo chef turco, infatti, non ha aggiunto altro rispetto all’anticipazione della prossima apertura. Tuttavia, secondo Today, il ristorante di Salt Bae potrebbe sorgere in Piazza Augusto Imperatore.