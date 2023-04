Gli ex dipendenti di Salt Bae: “È un tiranno che si crede Dio. Nei suoi ristoranti prodotti scadenti e mance rubate”

Salt Bae attaccato dai suoi ex dipendenti: “È un tiranno che si crede Dio”

Mance rubate, prodotti scadenti e vessazioni sul posto di lavoro: è quanto dichiarano alcuni ex dipendenti di Salt Bae, il macellaio turco diventato star sui social proprietario di Nusr-Et, catena di steak house di lusso.

A raccogliere le testimonianze di nove ex dipendenti di sei ristoranti diversi, alcuni dei quali hanno anche fatto causa a Salt Bae, è stato Business Insider, che ha tracciato un profilo tutt’altro che positivo dell’imprenditore.

“Un tiranno con l’ossessione per la ricchezza e l’eccesso” dichiara uno degli ex lavoratori. E ancora: “Ha sviluppato il complesso di Dio, senza Instagram e la fama non è nessuno”.

Nelle diverse cause di lavoro intentante contro l’imprenditore, il cui vero nome è Nusret Gökçe, viene descritto un ambiente di lavoro basato sull’aggressività dello chef turco, pronto a insultare i dipendenti, minacciarli continuamente di licenziamento e addirittura a trattenere parte delle mance a loro destinate.

“Alcune volte si è addormentato sulle tovaglie dei tavoli” racconta un ex dipendente secondo il quale Salt Bae spesso chiedeva massaggi a un impiegato del ristorante.

Un ex dipendente del ristorante di Salt Bae a Dubai ha raccontato che gli sono stati sottratti 140 dollari di mancia per aver consegnato una doggy bag al tavolo sbagliato, mentre un’ex barista di New York ha intentato una causa contro lo chef turco per essere stata costretta a indossare abiti succinti.

E il lusso mostrato sui social? Sarebbe una farsa secondo gli ex lavoratori. “Tutto, dai tovaglioli ai bicchieri, è buon mercato” ha dichiarato un ex dipendente, che, riguardo alla uniformi indossate, ha rivelato che sono “le più orribili in cui abbia mai lavorato”.

“Le accuse non sono altro che un rimaneggiamento di vecchie cause legali in cui le rivendicazioni sono state contestate e sono state da tempo sistemate” ha dichiarato il legale di Salt Bae a Business Insider.

“Sfortunatamente, i ristoranti di alto profilo e gli chef famosi sono spesso oggetto di affermazioni false. Nusr-Et ha più di mille dipendenti in tutto il mondo: è un peccato che alcune vecchie cause legali e alcune osservazioni poco lusinghiere debbano oscurare il enorme sforzo per mantenere una forza lavoro di ristorazione globale”.