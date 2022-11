Bistecca ricoperta d’oro da 24 chili: Salt Bae risponde così alle polemiche per il conto da 160mila euro

Salt Bae risponde alle polemiche per il conto con una bistecca d’oro

Salt Bae continua a provocare sui social: dopo le polemiche per il conto da 160mila euro, lo chef turco risponde pubblicando sulle stories del suo profilo Instagram una bistecca da 24 chili interamente ricoperta d’oro.

Pochi giorni fa, infatti, Salt Bae, il cui vero nome è Nusret Gokce, aveva fatto infuriare i follower pubblicando la foto di uno scontrino da 160mila euro emesso nel Nusret Galleria Restaurant alla The Galleria di Al Maryah Island ad Abu Dhabi.

“La qualità non è mai costosa” aveva scritto lo chef per “giustificare” la cifra astronomica spesa dai clienti del suo ristorante. In particolare, si trattava del resoconto di una tavolata di 14 persone, che hanno quindi speso in media poco più di 11mila euro a testa.

Nel dettaglio i commensali hanno speso 315 euro per 5 carpacci di manzo, 1.440 euro per due golden ottoman, 1.180 euro per la golden sirt e 2.360 euro per la golden sirt, ovvero i tagli che contengono oro alimentare. A far schizzare in alto il totale del conto sono state le bevande, in particolare gli 85mila euro spesi per cinque bottiglie di vino Petrus.

Il prodotto più economico del conto da capogiro è risultata essere una bottiglia di Heineken, costata “solo” 14 euro.