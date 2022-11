L’incredibile scontrino nel ristorante di Salt Bae ad Abu Dhabi: conto da oltre 160mila euro

La cosa più economica una Heineken da 14 euro, tra quelle più costose una bottiglia di vino Petrus 2009 Louis XIII da oltre 26mila: nel famosissimo ristorante di Nusret Gökçe, meglio noto come Salt Bae, ad Abu Dhabi, uno scontrino pubblicato sui social dopo una cena fa discutere. La somma totale sborsata dai commentali è di 161 mila euro circa, più di 615 mila dirham, la moneta ufficiale degli Emirati Arabi Uniti. “La qualità non è mai cara”, la descrizione che accompagna la foto. Nello specifico lo scontrino è stato emesso nel Nusret Galleria Restaurant di Salt Bae alla The Galleria di Al Maryah Island ad Abu Dhabi. Si tratta del resoconto di una tavolata di 14 persone, che hanno quindi speso in media poco più di 11mila euro a testa. A rendere noto il tutto è stato lo stesso Salt Bae, postando una foto dello scontrino sul suo seguitissimo account Instagram.

Tutti quanti hanno preso la carne, specialità della casa dello chef, che per i tagli più costosi si reca personalmente al tavolo per tagliarla e salarla, con un gesto che lo ha reso famoso in tutto il mondo. Nel dettaglio i commensali hanno speso 315 euro per 5 carpacci di manzo, 1.440 euro per due golden ottoman, 1.180 euro per la golden sirt e 2.360 euro per la golden sirt. I tagli “golden” contengono oro alimentare. A far schizzare in alto il totale del conto sono state le bevande, in particolare gli 85mila euro spesi per cinque bottiglie di vino Petrus.