Leonardo Pieraccioni contro Salt Bae e il conto da 160mila euro: “Puoi scegliere tra il vino o un monolocale”

“Con un pezzettino di braciola, la rivendi e ti compri il motorino”. Anche Leonardo Pieraccioni ha commentato il conto salatissimo pubblicato lo scorso novembre da Salt Bae, che per una cena nella sua bisteccheria di Abu Dhabi aveva chiesto 615.065 dirham, equivalenti a 154mila euro.

“La qualità non è mai costosa”, aveva scritto all’epoca l’influencer turco, titolare di una catena internazionale che presto sbarcherà anche a Milano. “Tutti si sono scandalizzati, dicendo ’è troppo, è troppo’, io invece sono andato a vedere voce per voce”, ha esordito Pieraccioni, dopo un’imitazione dell’ormai celebre gesto con cui Salt Bae (al secolo Nusret Gokce) sala la carne. “Due braciole dorate 1.450 euro”, legge l’attore. “Metti che anche te ne rimane un pezzettino sotto al ponte, che non te ne accorgi. Dopo due tre giorni te lo sputi, te lo puoi rivendere. Voglio dire tanto in banca non danno nulla, un pezzettino invece di braciola tu la rivendo e ti compri il motorino”.

Oppure “invece di regalare la solita collanina d’oro alla cugina che fa la comunione gli fai mezza braciola dorata che fai anche più bella figura. Una cosa più originale”.

Poi si passa al vino, la voce più salata: “cinque bottiglie di Petrus 86mila euro, anche lì che sarà mai”. “Io me la immagino una famigliola di campagna che entra dentro e dice: ‘che si fa amore oggi, si bevono cinque bottiglie di vino Petrus, oppure si compra un bilocale alla bambina che si sposa? ‘Ma no che ci frega beviamo, al bilocale ci pensa la nonna quando muore’”. “Mi sembra che anche eticamente Salt Bae sia una persona a posto”, commenta il comico toscano.

“L’unica cosa che non mi torna è una persona che a questa cena ha preso l’Heineken: 15 euro di Heineken. Poteva fare a meno, ha abbassato proprio il livello della serata”.