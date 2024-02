Rottura con Fedez, fonti vicine a Chiara Ferragni: “Non era preparata, ora aspetta di capire”

Chiara Ferragni “non era preparata” alla rottura con Fedez e “ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria”. Lo riferisce l’agenzia di stampa Ansa, citando ambienti vicini all’influencer.

Le stesse fonti confermano che il rapper ha deciso di lasciare la casa della famiglia a Milano, sottolineando che per Chiara Ferragni “è un periodo obiettivamente difficile”.

Oltre ai presunti problemi sentimentali, con tutto ciò che ne consegue in termini mediatici e anche commerciali, l’imprenditrice digitale deve infatti fare i conti anche con l’inchiesta a suo carico per truffa aggravata aperta dalla Procura di Milano.

Domenica 3 marzo Chiara Ferragni è attesa come ospite in tv di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul canale Nove. In quell’occasione l’influencer darà probabilmente chiarimenti anche sulla presunta separazione.

Nei giorni scorsi l’influencer aveva pubblicato su TikTok un video insieme al figlio con in sottofondo un suono simile a un verso di civetta e la scritta “Posto questo suono perché sono piena di tutte le sfighe di questo periodo”. E avevano fatto discutere alcune foto da lei postate in cui compariva senza la fede nuziale al dito.

Intanto la madre di Fedez, contattata telefonicamente dall’Adnkronos, si limita a dire: “Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene. Non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre”.