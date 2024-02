La madre di Fedez sulla rottura con Chiara Ferragni: “Speriamo vada tutto bene”

Annamaria Berrinzaghi, detta Tatiana, madre e manager di Fedez, preferisce non commentare le voci sulla fine del matrimonio tra il figlio e Chiara Ferragni. Contattata telefonicamente dall’agenzia di stampa Adnkronos, la donna si limita a dire: “Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”.

“In questo momento – risponde Berrinzaghi – non mi sento di dire nulla, anche perché non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre. Mi dispiace ma non saprei cosa dirle”.

“In questo momento – conclude la madre di Fedez – riteniamo non sia opportuno dire nulla. Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene”.

Ieri Dagospia ha lanciato per primo l’indiscrezione circa la separazione tra il rapper e Ferragni. Secondo il sito fondato da Roberto D’Agostino, Fedez domenica scorsa ha lasciato la casa della famiglia.

“Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato”, ha scritto Dagospia. “Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa”.

La notizia è stata poi confermata da altre testate. “Non era preparata e ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria”, hanno riferito fonti vicine alla coppia, citate dall’Ansa.

Domenica 3 marzo Chiara Ferragni è attesa come ospite in tv di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul canale Nove. In quell’occasione l’influencer darà probabilmente chiarimenti sulla presunta separazione.

Di certo non è un buon momento per l’influencer, che oltre alle voci sulla sua vita sentimentale deve fare i conti con l’inchiesta a suo carico per truffa aggravata aperta dalla Procura di Milano.