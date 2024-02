Sarebbe giunta al capolinea la storia tra Chiara Ferragni e Fedez. A riportarlo è Dagospia, secondo cui il rapper sarebbe andato via di casa. “Game over fra Chiara Ferragni e Fedez. Il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato. Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo”, si legge sul sito di Roberto D’Agostino.

Una situazione dunque già compromessa da tempo, in particolare dopo quanto avvenuto a Sanremo dello scorso anno. Poi lei si era riavvicinata quando il marito ha avuto il tumore al pancreas. Quando invece è stata lei a finire nel tritacarne mediatico, Fedez le ha rinfacciato che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari.

Stando a quanto riportato da Dagospia, l’imprenditrice digitale avrebbe maturato la decisione di prendere le distanze dal marito, dopo che durante il Pandoro Gate, lui non l’ha supportata come si sarebbe aspettata. Dagospia avanza, infine, anche un’ipotesi: che l’imprenditrice, una volta “metabolizzato il voltafaccia nel momento più difficile della sua vita professionale”, possa scoprire che l’allontanamento dal cantante sia, in fin dei conti, per lei cosa “più benefica di quanto immagini”. Inoltre, Fedez si sarebbe anche concesso un viaggio a Miami con la sua assistente, dopo il quale avrebbe poi lasciato definitivamente casa.

Gli indizi di una possibile rottura c’erano già stati nei giorni scorsi. Tra questi la foto profilo dell’influencer cambiata da poco, nella quale non compariva più il marito, o ancora una foto postata su Instagram in cui mostrava la mano senza fede al dito. Sul clamoroso scoop, che viene confermato anche dal Corriere della Sera, al momento nessun commento o smentita da parte dei diretti interessati.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso

Sempre secondo Dagospia, Chiara Ferragni avrebbe detto basta dopo la puntata di Muschio Selvaggio con Marco Travaglio. L’influencer non avrebbe gradito la reazione di Fedez e il fatto che non ha tagliato la dura frase di Travaglio nella quale paragona l’influencer a Wanna Marchi.

Ferragni, nel dettaglio, avrebbe deciso di interrompere il rapporto con Fedez perché non ha tagliato la frase: “Ce l’hai con Selvaggia Lucarelli perché ha trasformato tua moglie in Wanna Marchi”. Parole, quelle del direttore del Fatto, alle quali il rapper non avrebbe risposto con prontezza, difendendo la moglie. Fedez si è infatti limitato a dire: “Ok, se vuoi ti rispondo”. Scrive Dagospia: “E la Ferragni deve avergli risposto: Ok, ma ora te ne vai”.