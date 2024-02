Chiara Ferragni, foto senza fede: è rottura con Fedez?

Da un po’ di settimane, nella vita dei due influencer più chiacchierati d’Italia, si è aggiunta un’altra grana che al momento trova spazio solo nel classico “chiacchiericcio” dell’ambiente: Ferragni e Fedez “si stanno lasciando” e, per qualcuno, sono già divisi, e loro, ufficialmente, forniscono alcuni indizi social che fanno pensare, come la foto pubblicata dall’imprenditrice digitale nelle sue stories di Instagram, in cui si nota chiaramente l’assenza della fede al dito.

Dopo aver postato la foto della sua mano sinistra senza anelli al dito e aver modificato la foto del profilo Instagram, eliminando quella con la famiglia Ferragnez al completo e scegliendone una solo con i figli Leone e Vittoria, ha condiviso la canzone “What Now” di Rihanna mettendo in evidenza alcuni versi particolarmente significativi.

Ovviamente, non c’è solo questo a far venire più di un dubbio ai fan, che pare non se la siano bevuta la recente apparizione di coppia per ammorbidire le voci. Troppo poco rispetto a quel che si dice e si teme. Oltretutto, dicevamo, Chiara Ferragni ha scelto di cambiare la sua immagine del profilo, estromettendo di fatto il marito, sostituendo la precedente immagine con uno scatto insieme ai figli. Non ci sarebbe niente di strano se non fossero i Ferragnez e, soprattutto, se non stessero passando un momento talmente difficile che non escluderebbe tale ipotesi.

Tra uno scatto con i bambini e un fit check, Chiara Ferragni ha pubblicato i versi di una canzone di Rihanna che sembrano alludere alla sua situazione sentimentale. “Ho ignorato questo grosso nodo in gola / Non dovrei piangere / Le lacrime erano per i giorni più deboli / Adesso sono più forte, o almeno così dico / Ma manca qualcosa”, si legge nella sua storia. Con Fedez è evidente che le cose non vadano più come una volta, e in molti hanno visto nelle parole un riferimento alla crisi che stanno affrontando.