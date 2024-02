Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati. Dopo lo scoop di Dagospia, diverse fonti stanno confermando la notizia. Ambienti vicini alla coppia hanno riferito all’Ansa che l’influencer “non era preparata” alla rottura e e “ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria”. Ma anche la separazione risulta anche a Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, rivista specializzata proprio in gossip.

Intervenuto durante l’ultima puntata del programma tv La vita in diretta, in onda su Rai 1, Alessi ha spiegato: “Si sono lasciati, purtroppo. C’è da dire che Dagospia è sempre informatissimo e so anche chi è il buon informatore”.

“Ci sono due minori e stiamo parlando di una famiglia che si è amata tantissimo”, ha continuato il direttore di Novella 2000. “Una crisi che li rincorre da diversi anni. Sapevo che c’erano già dei problemi, poi Fedez ha avuto dei problemi di salute molto seri e la coppia si è riunita. Sai che le coppie tirano fuori il meglio nel peggio. Credevo si fosse superata invece è arrivata anche questa cosa degli scandali legati alla beneficenza e Fedez ne ha pagato anche lui un prezzo alto”.

Secondo Alessi, dopo aver lasciato l’attico della famiglia a CityLife, Fedez sarebbe rimasto nelle vicinanze: “Mi han detto che avrebbe un appoggio lì vicino, rimane in zona”, rivela il direttore.