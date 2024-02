Crisi Ferragnez, l’esperta di marketing non ci crede: “Ecco cosa c’è dietro”

Le voci – da più parti confermate – circa la fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez stanno monopolizzando le bacheche dei social network da alcune ore. Ma c’è chi crede si tratti solo di una messinscena ordita dalla coppia per distogliere l’attenzione mediatica dai guai giudiziari dell’influencer e tentare di restituire candore alla sua immagine.

A sposare questa teoria c’è anche qualche esperto di marketing, ad esempio Maria Angela Polesana, professoressa dell’università Iulm di Milano, che da anni studia il mondo degli influencer e nello specifico Chiara Ferragni. Intervistata dall’agenzia di stampa Adnkronos, la docente afferma: “Mi lascia un po’ perplessa la rottura tra Ferragni e Fedez. Magari si sono lasciati veramente, ma io francamente ho seri dubbi. A me sembra un’eccezionale operazione di marketing”.

“Mi sembra una strategia per mantenere viva l’attenzione sulla famiglia e distoglierla dai guai giudiziari della Ferragni”, osserva Polesana.

“Ferragni – prosegue l’esperta di marketing – ha condiviso un video su TikTok in cui dice che la sfortuna la perseguita: così fa un po’ di autoironia su se stessa e allo stesso tempo recita la parte della vittima, che viene abbandonata perfino dal marito nel momento delle grandi difficoltà”. Ma poi ci sono stories pubblicate su Instagram in cui l’influencer “ritrova la forza che l’ha sempre caratterizzata, l’empowerment femminile”.

Ferragni “riscatta” così “la sua immagine e torna protagonista in una veste diversa, quella di una vittima che sa reagire alle avversità. Una donna in cui si possono riconoscere tante altre abbandonate nel momento del bisogno”.

La voci sulla separazione da Fedez, secondo Polesana, sono utile per “far appassionare i followers a quello che alla fine è una specie di reality”: “Adesso in primo piano tornano gli affari di cuore, la famiglia, rispetto ai guai che ha avuto”.

Con la fine del suo matrimonio, conclude la professoressa, è come se Ferragni “stesse espiando le sue colpe per arrivare attraverso la sofferenza a una sorta di purificazione. Il modello narrativo è quello del viaggio dell’eroe”.

Intanto da ambienti vicini all’influencer arrivano conferme sul fatto che Fedez abbia lasciato la casa della famiglia: Chiara, hanno riferito le fonti all’Ansa, “non era preparata” e “ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria” [LEGGI ANCHE: “Ecco dov’è andato Fedez dopo la rottura con Chiara Ferragni”].

E la madre di Fedez, contattata telefonicamente dall’Adnkronos, si limita a dire: “Tutti quanti ci auguriamo che tutto vada bene. Non sono la diretta interessata, dunque penso che non sia neanche corretto che vengano fuori cose che io non voglio assolutamente esporre”.