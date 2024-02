Chiara Ferragni rompe il silenzio: domenica 3 marzo andrà in tv da Fabio Fazio

Nel mattino di oggi Dagospia ha sganciato la bomba di gossip dell’anno: è rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Secondo il giornale online diretto da Roberto D’Agostino, il rapper avrebbe lasciato la casa di famiglia la scorsa domenica.

“Dal Sanremo dell’anno scorso, la storia d’amore tra i due s’era incrinata ma l’influencer aveva rimandato qualsiasi decisione per stare vicina al marito malato”, scrive Dagospia. “Nel momento in cui lei si è trovata in difficoltà, invece, Fedez si è mostrato meno generoso, rinfacciandole che i suoi problemi giudiziari avessero effetti negativi anche sui suoi affari. Un gioco di recriminazioni in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper con la sua assistente, e infine l’uscita di casa”.

La notizia è stata in seguito confermata dal settimanale Vanity Fair, secondo cui però “non è ancora tempo di comunicati o dichiarazioni ufficiali sull’addio”.

Intanto Ferragni sarà ospite in tv di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa domenica 3 marzo, come ufficializzato dagli account social della trasmissione in onda sul Nove.

Nelle scorse settimane Fazio aveva preso le difese dell’influencer, finita nella bufera per le presunte operazioni di finta beneficenza su cui indaga anche la Procura di Milano. “L’aggressività che abbiamo potuto constatare è andata ben oltre il fatto in sé…”, aveva detto il conduttore tv. “Quel che fa specie è che a nessuno importi delle ferite che lasciano le parole, del dolore che procurano, anche se, come si dice, fa parte del gioco”. Inevitabilmente al centro dell’intervista ci sarà anche la presunta crisi con il marito.

Nelle ultime ore l’influencer ha pubblicato su TikTok un video insieme al figlio con in sottofondo un suono simile a un verso di civetta e la scritta “Posto questo suono perché sono piena di tutte le sfighe di questo periodo”. Nei giorni scorsi, inoltre, avevano fatto discutere alcune foto da lei pubblicate in cui compariva senza la fede nuziale al dito.