Lo sfogo di Chiara Ferragni: “Sono piena di tutte le sfighe di questo periodo”

I rumors di crisi e gli “indizi” sui social non mancavano ma ora pare davvero che l’amore tra Chiara Ferragni e Fedez sia giunto al capolinea. Secondo quando riferito dal sito Dagospia il rapper, domenica scorsa, se ne è andato di casa e non è più tornato. Secondo il sito di Roberto D’Agostino, tra i due ci sarebbe stato un gioco di recriminazioni, in cui Fedez alzava i toni dello scontro mentre lei provava a tenere la situazione sotto controllo. Poi la fuga a Miami del rapper, e infine l’uscita di casa. Al momento i due non hanno confermato né smentito la notizia dell’allontanamento.



Proprio in uno degli ultimi video pubblicati su TikTok, l’imprenditrice si lascia andare ad uno sfogo che ha sollevato l’attenzione dei suoi follower (e non poche polemiche). In uno degli ultimi video pubblicati su TikTok, Chiara Ferragni si sfoga. Mentre le immagini selfie la ritraggono con l’espressione interdetta e si concludono con un buffo sorriso del figlio Leone, in sottofondo utilizza un suono simile a un verso di civetta. Ma è la didascalia ad aver colpito l’attenzione degli utenti della piattaforma: “Posto questo suono perché sono piena di tutte le sfighe di questo periodo”.

Il video ha incassato più di un milione di visualizzazioni e migliaia di commenti. Nella maggior parte dei casi, i follower le hanno dat oaddosso per la parola “sfighe”, e non sono di certo magnanimi nei confronti della regina dei social che sta vedendo il suo impero crollare.