“Il principe Carlo è arrabbiato con il figlio Harry”

Il principe Carlo è furioso con il figlio Harry e con la nuora Meghan Markle dopo l’intervista rilasciata dai due all’amico regista Tom Bradby. I duchi di Sussex si sono lasciati andare a confessioni importanti che hanno scioccato Buckingham Palace.

Meghan ha ammesso di essere infelice e di “non stare troppo bene”. E il principe Harry ha rivelato che i rapporti con il fratello William si sono raffreddati.

“Forti pressioni sulla famiglia reale hanno giocato un ruolo anche nel rapporto con William. Siamo fratelli, saremo sempre fratelli. Al momento siamo sicuramente su percorsi diversi, ma io sarò sempre lì per lui e, come so, lui sarà sempre lì per me”, ha detto Harry nel documentario “Harry & Meghan: an African journey”.

Fonti vicine alla famiglia reale hanno fatto sapere che tutto questo trambusto che si è creato attorno ai figli ha fatto infuriare il principe Carlo perché teme che questo caos possa “sporcare l’immagine della monarchia britannica” e “minare il lavoro che sta svolgendo all’estero”.

L’erede al trono sarebbe anche molto preoccupato per Harry perché si è esposto alla stampa proprio come fece Lady Diana. “Sta commettendo gli stessi errori della madre”, ha commentato Richard Kay, giornalista del Daily Mail esperto di affari reali e amico della principessa defunta.

I duchi di Sussex nel documentario raccontano l’ossessiva intrusione dei paparazzi nella propria vita privata e la forte pressione del ruolo monarchico. Secondo il giornalista Richard Kay, la scelta della coppia di aprirsi così tanto è stata poco saggia ed è paragonabile per scelleratezza all’intervista rilasciata da Diana al programma Bbc Panorama in cui la principessa raccontò i tradimenti del marito con Camilla Parker Bowles.

“Entrambe le iniziative sono state mosse da nobili principi, per correggere quelle che credevano essere delle idee sbagliate sui loro ruoli e sulle loro vite. Eppure sono ricordate solo per le ammissioni fatte sull’adulterio”, scrive Richard Kay.

Quel che è certo è che tutta questa crisi scatenata dal documentario di Harry e Meghan porterà a delle conseguenze importanti all’interno della famiglia reale britannica. L’intervista ha scosso fortemente l’opinione pubblica ma soprattutto gli equilibri della famiglia reale, già piuttosto fragili.

Potrebbero interessarti Giulia De Lellis sotto attacco degli haters per una foto in intimo: “Sei troppo magra” Il gesto d’amore di Tomaso Trussardi per Michelle Hunziker nella finale di Amici Celebrities Emma Marrone, esce l’album Fortuna: tutte le date del tour

Kate Middleton: il primo post Instagram firmato “Catherine”

Meghan Markle è in crisi: “Esisto non vivo”. L’ex attrice ammette di “non stare troppo bene”