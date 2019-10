Kate Middleton e il primo post Instagram a suo nome

A Buckingham Palace regna il caos dopo l’intervista senza freni rilasciata da Meghan Markle e il principe Harry. Le dichiarazioni toccanti della duchessa di Sussex hanno scioccato il Regno Unito e hanno scombussolato gli equilibri interni della famiglia reale.

Nel documentario “Harry & Meghan: an African journey” la coppia si lascia andare a confessioni importanti. Il principe Harry, ad esempio, ha rivelato che con il fratello William i rapporti si sono raffreddati. “Forti pressioni sulla famiglia reale hanno giocato un ruolo anche nel rapporto con William. Siamo fratelli, saremo sempre fratelli. Al momento siamo sicuramente su percorsi diversi, ma io sarò sempre lì per lui e, come so, lui sarà sempre lì per me”, ha dichiarato il più piccolo dei fratelli reali.

L’unica che al momento pare si sia tenuta a debita distanza dalla faccenda è Kate Middleton. Lei e il marito sono infatti appena rientrati da un viaggio ufficiale in Pakistan, e al ritorno a Londra la duchessa di Cambridge ha voluto scrivere il suo primo post Instagram firmato a suo nome: “Catherine”.

Il messaggio è stato condiviso dall’account ufficiale della coppia @kensingtonroyal. La duchessa 37enne ha scritto un post Instagram emotivo, ad accompagnare sette foto, sue e del principe William, durante la visita all”orfanotrofio SOS Village a Lahore, e durante gli altri giorni trascorsi in Pakistan.

“La comunità del SOS Village è costruita attorno alla famiglia – e alla migliore famiglia possibile che si possa immaginare – quella in cui ci si riunisce per sfamare, amare e proteggere i bambini che sono a loro affidati”, scrive Kate Middleton su Instagram.

E ancora: “Questi bambini vulnerabili, molti dei quali hanno vissuto esperienze traumatiche, vengono allevati in questo ambiente premuroso, e sono in grado di costruire relazioni di qualità, relazioni di cui hanno un disperato bisogno per crescere al meglio”.

Post firmato “Catherine”.

