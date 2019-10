Harry e Meghan: bufera dopo il documentario in sud Africa

Harry e Meghan hanno scatenato una vera e propria bufera a Buckhingam Palace dopo le dichiarazioni rilasciate in un documentario, andato in onda su Itv il 20 ottobre scorso.

La prima affermazione che ha destato preoccupazione nella Royal Family è stata quella di Harry. Quest’ultimo ha infatti detto del fratello William: “Certo, ci sono state delle incomprensioni tra noi, abbiamo avuto buoni e cattivi momenti insieme, ma sono cose che succedono soprattutto in una famiglia con una pressione come la nostra. Io e William siamo su due sentieri diversi, ma sappiamo che io ci sarò sempre per lui e il contrario”.

Secondo la Bbc queste dichiarazioni avrebbero fatto infuriare il duca di Cambridge, che ha poi espresso preoccupazione per il “momento fragile” che i due stanno attraversando.

Ma anche Meghan Markle ci ha messo del suo. La duchessa ha infatti raccontato del suo disagio per la vita regale sempre sotto i riflettori. Nel documentario, che ritrae i duchi di Sussex durante il loro viaggio in sud Africa, l’ex attrice americana ammette di “non stare troppo bene”, sottolineando come non molte persone si siano interessate ai suoi sentimenti in qualità di mamma e di moglie di un principe.

Per questo motivo i due starebbero pianificando un nuovo viaggio in Africa, il continente che più amano, per allontanarsi dai riflettori e dal gossip, che ultimamente hanno pesantemente fatto infuriare Harry e Meghan, tanto da indurre il principe a intentare una causa contro alcuni tabloid britannici per le intrusioni nella sua vita privata.

Per Harry essere così esposto sui rotocalchi è doloroso perché gli ricorda la sovraesposizione a cui era stata soggetta mamma Diana.

