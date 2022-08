Il settimanale “Chi”: “Noemi Bocchi non è incinta di Francesco Totti”

“È una colossale bufala”: così il settimanale “Chi” svela quello che era già stato ribattezzato il gossip dell’estate, se non addirittura dell’anno: ovvero il fatto che Noemi Bocchi, la nuova presunta fiamma di Francesco Totti, fosse incinta dell’ex calciatore della Roma.

A lanciare l’indiscrezione alcune settimane fa era stato il Corriere della Sera, secondo cui Noemi sarebbe stata per l’appunto in dolce attesa.

Una notizia priva di fondamento, che il settimanale di gossip smonta pubblicando le foto della donna al mare, a San Felice Circeo, in cui Noemi mostra un ventre piatto, che più piatto non si può.

“Noemi non aspetta un bambino, come qualcuno ha scritto – si legge sul settimanale attualmente in edicola – È bastato che entrasse nella clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba. Poi rivelatasi una colossale bufala”.

“Mentre sta per giocarsi una partita molto complessa, quella della separazione da Ilary, Totti non può confermare le voci che lo vedono da un anno accanto a un’altra donna perché, dal punto di vista giuridico, questa cosa avrebbe un peso”.