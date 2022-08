“Noemi Bocchi incinta di Francesco Totti”: l’indiscrezione

Un pupino in arrivo per il Pupone? La clamorosa indiscrezione vedrebbe Noemi Bocchi incinta dell’ex capitano della Roma. Una bomba, non confermata dai diretti interessati, che aggiungerebbe un ulteriore tassello inaspettato in quella che è ormai diventata un’avvincente soap, dopo la rottura tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Quasi ogni giorno d’altronde escono ulteriori dettagli sulla coppia Totti-Bocchi, per la quale ormai sembra che manchi solo l’ufficialità. Ma l’ultima indiscrezione, secondo cui Noemi sarebbe in dolce attesa, è davvero un fulmine a ciel sereno. A lanciarla è il Corriere della Sera. Al momento, ribadiamo, non ci sono prove. Per l’ex calciatore sarebbe eventualmente il quarto figlio. Da sottolineare come le foto, pubblicate nei giorni scorsi da Chi, non sembrano lasciar trasparire nessun pancino sospetto. “L’ultimo gossip apocrifo che agita la capitale” secondo cui “Noemi Bocchi sarebbe addirittura in dolce attesa, nonostante nelle foto su Chi mostrino una pancia che più piatta non si può”, scrive nel dettaglio il Corriere.

Al momento Bocchi sta trascorrendo le vacanze al Circeo, non troppo lontana da Totti, e infatti c’è chi dice che Francesco e Noemi si sarebbero incontrati in gran segreto su un misterioso yacht. Insomma, la loro frequentazione sembra ormai essere il segreto di Pulcinella, anche se ufficialmente nessuno dei due ha parlato o confermato la liaison. Secondo Il Messaggero, la “coppia” vorrebbe uscire allo scoperto, come da accordi, quando le pratiche di separazione con Ilary Blasi saranno concluse. Bisognerà dunque aspettare ancora un paio di mesi. Totti e Ilary avrebbero optato per una separazione lampo con negoziazione assistita, una procedura che consente di raggiungere lo status di separati in breve tempo, senza doversi scontrare in tribunale. Ma di certo le sorprese non sono finite qui.