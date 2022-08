Francesco Totti fa sul serio con Noemi Bocchi: le foto che raccontano la loro estate

Francesco Totti si è lasciato sorprendere ancora una volta dai paparazzi mentre lasciava l’appartamento di Noemi Bocchi, la nuova compagna. L’ex capitano della Roma è stato pizzicato da Chi che ha pubblicato diverse foto che testimoniano una certa familiarità di Totti nella vita di Noemi, con la quale la storia è seria a tal punto da assumersi ogni rischio legato al gossip. I due, stando a quanto raccontato da Chi, si frequenterebbero da quasi un anno, ormai. Ora, il punto non è più soltanto stanare una love story, ma definirne i contorni nel modo più lucido possibile. Il fatto che Totti faccia visita a Noemi alle 21.30 di giovedì 28 luglio e che torni a casa sua alle 10.45 del giorno successivo ci dice principalmente due cose. La prima è che nessuno dei due è ancora pronto a viversi a 360 gradi. Totti infatti trascorre la maggior parte della giornata nella sua villa all’Eur e raggiunge Noemi serata inoltrata, forse, giusto in tempo per la cena. La seconda è che, nonostante si vivano piccoli momenti per volta, l’ex capitano deve essersi ingraziato l’ambiente familiare della 34enne, dal momento che a casa con lei vivono anche i suoi figli.