Ecco quando Francesco Totti e Noemi Bocchi usciranno allo scoperto, le indiscrezioni

Tra Francesco Totti e la sua presunta nuova fidanzata Noemi Bocchi ci sarebbe un accordo. Secondo quanto riportato dal Messaggero, i due usciranno allo scoperto come coppia soltanto dopo la conclusione delle pratiche di separazione con Ilary Blasi. Questo vorrebbe il patto. Fino ad allora potrebbero esserci soltanto paparazzate e scatti rubati.

In questo momento Totti e Bocchi si trovano entrambi sul litorale romano. L’ex capitano giallorosso è a Sabaudia, mentre lei avrebbe preso in affitto un appartamento in una località vicina, a San Felice Circeo, rinunciando alle vacanze in Sardegna: era stata fotografata su una spiaggia da Dagospia.