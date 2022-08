“Ilary Blasi si è invaghita di un amico di Totti”: la clamorosa indiscrezione

Ilary Blasi si sarebbe invaghita di un amico del suo (quasi) ex marito, Francesco Totti. Una fonte che ha preferito rimanere anonima, secondo quanto riporta Leggo, ha dichiarato: “Ilary nutrirebbe una simpatia davvero molto forte per un caro amico dell’ex”. E adesso è caccia all’uomo. Tutti vogliono scoprire chi è l’amico di Francesco Totti che si sta frequentando con Ilary e, soprattutto, sapere se l’amicizia tra i due resterà inalterata. Intanto, dopo essere stata in Tanzania e a Sabaudia, Ilary è rientrata nella sua villa all’Eur. A darle il cambio con i figli è stato l’ex marito Francesco Totti che si è trasferito per l’occasione sul litorale laziale. Anche per lui a breve arriveranno le vacanze: “In questi giorni Totti fa la spola tra la casa e gli uffici dell’agenzia di scouting nel quartiere dell’Eur. Tra poco andrà in ferie, forse in una meta esotica”, ha rivelato una fonte a lui vicina. Ilary, invece, rimarrà a Roma assieme a Chanel e alle sorelle Melory e Silvia che le stanno dando supporto in questo momento delicato. Ma lo scoop relativo alla possibile nuova storia d’amore di Ilary potrebbe stravolgere tutti i piani.