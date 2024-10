Morata-Campello, il gesto inaspettato in occasione del compleanno del calciatore: ecco che cosa è successo

Morata-Campello, il gesto inaspettato per il compleanno del calciatore

Botta e risposta social tra Alice Campello e Alvaro Morata in occasione del compleanno del calciatore del Milan: un gesto che, almeno apparentemente, dimostra come i due siano ancora in buoni rapporti nonostante la separazione.

Le ultime indiscrezioni, circolate dopo la decisione dell’influencer di andare a vivere a Milano per permettere al suo ex di stare con i figli, volevano i due in rapporti non proprio idilliaci.

Rumors che sembrerebbero però essere smentiti dai fatti. In occasione del compleanno di Alvaro Morata, che si celebra nella giornata di oggi, 23 ottobre, Alice Campello ha pubblicato tra le stories del suo profilo Instagram una foto del suo ex con in braccio i figli in cui ha scritto: “Tanti auguri super papi”.

Immediata la risposta dell’attaccante spagnolo che, a sua volta, ha ricondiviso l’immagine sul suo profilo Instagram aggiungendo: “Grazie Ali”.

Da qui a parlare di riavvicinamento ce ne passa, ma di certo il botta e risposta social tra i due dimostra che i rapporti non siano evidentemente deteriorati così come si raccontava.