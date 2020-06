Miriam Leone parla per la prima volta del fidanzato Paolo Cerullo

Finora ha preferito tenere la sua storia d’amore lontana dalle luci della ribalta ma, dopo il gossip impazzito circa le sue imminenti nozze, Miriam Leone ha ben pensato di rompere il silenzio e raccontare del suo fidanzato, Paolo Cerullo, una figura avvolta nel mistero. Secondo alcune voci di corridoio, i due avrebbero già convolato a nozze e in gran segreto, ma Miriam ha deciso di mettere tutto nero su bianco in un’intervista rilasciata a Grazia.

“L’ho letto anche io”, l’attrice si riferisce al gossip impazzito riguardo le sue presunte nozze segrete, “e ho smentito. E lo hanno letto tutti i miei amici e parenti. Ho ricevuto una valanga di telefonate di gente offesa perché non era stata né invitata né informata. In particolare ci sono rimaste male le zie in Sicilia: mi tengono pronto il corredo da anni”. Nessuna cerimonia segreta, dunque. Ma Miriam Leone conferma di essere molto innamorata. Reduce da relazioni difficili e deludenti, l’attrice ha preferito vivere questa nuova storia lontana dai riflettori: di fatto, sul suo account Instagram non ha mai pubblicato una foto insieme al compagno. “Mi dispiace deludere, niente nozze. Però confermo che la persona c’è”, ha specificato la Leone.

L’attrice ha poi spiegato di essere molto discreta e di non voler vedere la sua vita privata spiattellata sui giornali. “Vorrei che si parlasse solo del mio lavoro ma ho capito che non sempre è possibile, quindi immagino che stiano parlando di un ologramma che non sono io. A volte, in questi anni, qualcuno ha scritto cose negative su di me, avrei voluto reagire ma poi non l’ho mai fatto, anzi. La gentilezza verso chi vorrebbe ferirti è un’arma più potente. Nel caso di questo non-matrimonio ho dovuto rispondere per forza”.

Leggi anche:

1. Perché su Twitter tutti stanno parlando delle sopracciglia di Miriam Leone / 2. Miriam Leone non si sposa: la smentita su Instagram / 3. Miriam Leone senza trucco, la foto su Instagram: “Ora mi sento davvero libera”

Potrebbero interessarti “De Martino tradiva Belen, non ha mai smesso”: la rivelazione bomba Stefano e Belen: vita da single. Lei cerca casa, lui sta con Santiago | FOTO Amber Heard tradiva Johnny Depp con Cara Delevingne ed Elon Musk