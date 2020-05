Miriam Leone non si sposa: la smentita su Instagram

Niente matrimonio per Miriam Leone. Per ora. Nella giornata di ieri, 20 maggio, il settimanale Chi ha diffuso la notizia secondo cui l’attrice, ex Miss Italia, si sarebbe sposata con il nuovo fidanzato Paolo Cerullo (qui il suo profilo). La quarantena causata dall’epidemia di Coronavirus avrebbe convinto la coppia al grande passo. Oggi però la smentita. “Leggo di news che dicono che starei per sposarmi… Ma io non vedo ancora l’anello! Quindi no, per il momento non mi sposo!”, le parole dell’attrice su Instagram con tanto di foto della mano “ancora” senza anello…

Paolo Cerullo, chi è il fidanzato

Miriam Leone e il fidanzato (non futuro marito, vista la smentita sul matrimonio) hanno vissuto la loro storia d’amore lontani dai riflettori ma, alla luce della novità, tutti non fanno che chiedersi: chi è Paolo Cerullo? Della sua identità, in realtà, si conosce molto poco. Paolo è un uomo molto discreto, così come Miriam Leone quando si tratta della sua vita privata: sui social infatti non hanno pubblicato neanche una foto che li ritrae insieme. Chi è Paolo Cerullo? Si tratta di un musicista, un performer che vive a Milano. Purtroppo le informazioni sul suo conto, al momento, si fermano qui. Entrambi molto riservati, pare che i due abbiano trascorso di recente una vacanza molto romantica in Marocco. Il tutto in attesa di nuovi progetti lavorativi sia per lui sia per lei.

