Michelle Hunziker scrive una dedica Silvia Toffanin: spunta un retroscena sul loro rapporto

Michelle Hunziker e il retroscena sull’amicizia con Silvia Toffanin

Michelle Hunziker ha pubblicato sul suo profilo Instagram due foto in compagnia di Silvia Toffanin, la celebre conduttrice della trasmissione tv Verissimo. Nella lunga dedica contenuta nella didascalia delle immagini, la showgirl svizzera rivela un restroscena che riguarda il rapporto tra le due.

Grazie al suo sorriso e alla sua autoironia Michelle Hunziker è amata da pubblico e colleghi. Con Silvia Toffanin, infatti, Michelle ha anche un bellissimo rapporto di amicizia.

La dedica di Michelle Hunziker alla conduttrice di Verissimo e compagna di Pier Silvio Berlusconi ha ricevuto molti apprezzamenti su Instagram, numerosi i commenti dei fan delle due donne.

La dedica di Michelle Hunziker a Silvia Toffanin su Instagram

“Cara Silvia, ci siamo conosciute quando eravamo ragazzine. Abbiamo tante cose che ci legano da anni… come il nostro Frank e la nostra piccola grande Graziellina…sono tanti anni ormai che camminiamo insieme, ognuna con la sua personalità e i suoi spazi. Ti ricordi quanto eravamo curiose e piene di sogni? Avevamo deciso di realizzarci, eravamo determinate e come dico sempre alle mie figlie: avevamo tanta tanta ”fame”! Fame di studiare, di evolvere e comprendere quale fosse il nostro posto nel mondo del lavoro. È arrivato il momento di farti i complimenti… hai seminato davvero bene Silvia. Ti sei dedicata anima e corpo al tuo programma, non hai MAI smesso di studiare e tutto questo in un elegantissimo silenzio e con grande personalità. Sono fiera di te, fiera e felice di vederti dove sei oggi come una sorella”.

Leggi anche:

Michelle Hunziker contro la sua truccatrice: “Sei una deficiente”

Potrebbero interessarti Elettra Lamborghini non vota Lega: lo rivela lei stessa in un tweet Belen Rodriguez posta una fotografia sui social, i fan: “Sei incinta?” Insulti ad Arisa dopo il video con Belen in palestra. Lei risponde e zittisce gli haters

Michelle Hunziker: “Mi dissero che sarei morta e io ero pronta a morire”