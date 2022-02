I pettegolezzi intorno a Michelle Hunziker, dopo l’addio a Tomaso Trussardi, si sprecano. Tante voci, ma per ora nessuna conferma da parte della showgirl, protagonista ieri su Canale 5 del suo show Michelle Impossible. Già per Tomaso in questi giorni si sono diffuse le voci di una possibile nuova relazione dopo la rottura con la Hunziker, un addio a sorpresa arrivato dopo un matrimonio da favola e la nascita di due figlie. In quel caso l’imprenditore, fotografato a Cortina con una presunta nuova fiamma, aveva immediatamente smentito l’indiscrezione a suo riguardo.

Ora sarebbe la 45enne di origini svizzere ad avere una nuova frequentazione. A riportarlo è Dagospia, e il fortunato sarebbe – il condizionale è d’obbligo – tale Carlo (o Carlos) Piazza. Di chi si tratta? Sul sito diretto da Roberto D’Agostino si legge: “È un bellissimo indossatore che appare su Instagram tra le amicizie di Michelle Hunziker. Alcuni dicono, cosa da appurare, che i due si conoscerebbero anche fuori dai social. Potrebbe essere lui la causa della fine del rapporto della showgirl svizzera con Tomaso Trussardi? O sono solo voci di corridoio?”. Per ora i due protagonisti tengono le bocche cucite.

Ma chi è Carlo Piazza? Classe 1991, Carlo Piazza è un giovane modello dagli occhi scuri e i capelli castani – dunque più giovane di Michelle Hunziker di ben quattordici anni – che ha iniziato a lavorare nel mondo della moda nel 2012. Tante collaborazione importanti già collezionate nel suo lungo curriculum: dai brand Wella a Samsonite passando per Gabs. Non solo abbigliamento, dunque. Oggi il giovane fa un vita da cosmopolita e vive tra Milano, Londra e l’Oriente.

