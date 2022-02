“Fa malissimo”: Michelle Hunziker parla per la prima volta della separazione da Trussardi (e di Eros)

Michelle Hunziker parla della separazione da Tomaso Trussardi

A poche ore dal debutto della sua trasmissione televisiva, in onda mercoledì 16 febbraio in prima serata su Canale 5, Michelle Hunziker parla per la prima volta della separazione da Tomaso Trussardi e del suo ex marito Eros Ramazzotti, che torna al suo fianco in qualità di ospite proprio nel programma Michelle Impossible.

Intervistata dal Corriere della Sera, Michelle Hunziker ha ripercorso la sua carriera, dagli esordi come modella ai successi in televisione. “Quando ho fatto quella campagna pubblicitaria, ero una morta di fame e dovevo pagare l’affitto. Non mi sembrava vero che mi avessero scelto tra 300 ragazze, e non mi dovevo nemmeno vergognare perché ero convinta che nessuno mi avrebbe riconosciuto. Invece poi hanno cercato il volto dietro il culo. L’anonimato è durato tempo zero. Ho fatto la modella per caso, quando invece ho fatto i primi casting a Mediaset, ho frequentato i primi studi televisivi e ho capito che mi piaceva fare tv”.

Riguardo lo spettacolo, Michelle Hunziker spiega: “Cerco di portare me stessa su questo palco, non è uno show preconfezionato, non è un format, deve essere il più personale possibile, come se invitassi gli spettatori a casa mia: guardate vi racconto le storie, divertenti ed emozionanti, che mi sono successe. Abbiamo tutti una vita da raccontare, la mia è questa, è particolare, ho avuto a che fare con tanta gente super in questi anni. Questo deve emergere, la mia autenticità, le sfumature inedite dei personaggi che ho incontrato”.

Molti i volti noti presenti nello show: “Ho voluto tutti i miei amici, persone a cui voglio bene. Non mi serve l’ospitone che viene a fare la sua parte e se ne va. Credo sia bello far vedere al pubblico cosa c’è di autentico nelle persone che hanno lavorato con me, mostrare un rapporto sincero. Verranno le persone che sono parte fondamentale della mia vita, come mia figlia Aurora”.

Tra questi ci sarà anche il suo ex marito Eros Ramazzotti: “Era la tra le Michelle Impossible e invece… Sono vent’anni che non siamo sullo stesso palco in Italia” dichiara la conduttrice.

E a proposito della fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, la Hunziker dichiara: “I manuali di psicologia insegnano che due sono le cose che stressano emotivamente di più l’essere umano: la morte e la separazione. Tutte le separazioni sono dolorose, fanno malissimo, sono difficili da superare perché ti senti fallita. Mi ritengo fortunata perché in un momento difficile come questo ho qualcosa su cui concentrarmi e che mi distrae, poi certo quando chiudo la porta di casa la sera il dolore rimane”.