Primo compleanno da single per Michelle Hunziker: la conduttrice trattiene a stento le lacrime sui social

Michelle Hunziker, primo compleanno da single: in lacrime sui social

Primo compleanno da single per Michelle Hunziker dopo la separazione da Tomaso Trussardi con la conduttrice che trattiene a stento le lacrime sui social.

La presentatrice svizzera che oggi, lunedì 24 gennaio, compie 45 anni si è mostrata in una veste inedita. In una delle stories caricate sul suo profilo Instagram, infatti, Michelle Hunziker è apparsa malinconica e non sorridente come al suo solito, con il naso rosso e gli occhi che a stento trattenevano le lacrime.

“Tutto questo amore mi sta commuovendo” ha scritto la conduttrice, che solamente pochi giorni fa ha annunciato la sua separazione da Tomaso Trussardi con il quale era sposata da 10 anni.