Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono separati: la coppia ha ufficializzato la propria decisione con un comunicato inviato all’Ansa. “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia”, spiegano i due nella nota.

Hunziker e Trussardi erano spostati da 2014 dopo essersi conosciuti al ristorante Trussardi della Scala di Milano. “Mi è piaciuto subito: ci siamo scambiati i numeri e la prima a chiamare sono stata io. Non si decideva mai a baciarmi, mia figlia Aurora mi vedeva rientrare delusa”, aveva raccontato la conduttrice, ex moglie di Eros Ramazzotti, al Corriere della Sera. “Dopo un anno che la conoscevo volevo sposarla. Michelle aveva mille paure, avevo 29 anni, lei 35, la differenza d’età per lei contava, ma non per me”, aveva detto invece lui.

Si separano dopo 10 anni e aver messo alla luce due bambine, Sole e Celeste. Non si conoscono i motivi della rottura, ma da mesi si vociferava di una crisi.