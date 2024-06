Micaela Ramazzotti e il gesto social dopo la lite con l’ex marito Paolo Virzì: la foto che vale più di mille parole

Micaela Ramazzotti e il gesto social dopo la lite con l’ex marito Paolo Virzì

Una foto che la ritrae con il compagno e che valle più di mille parole: è in un certo senso la risposta che Micaela Ramazzotti ha voluto dare per mettere a tacere le voci sulla furibonda lite avvenuta con l’ex marito Paolo Virzì in un ristorante di Roma.

L’attrice, infatti, tra le stories del suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che la ritrae con il suo compagno, il personal trainer Claudio Pallitto, che peraltro era presente il giorno della lite e che, secondo la versione fornita da Virzì, sarebbe stata la causa scatenante della rissa.

Nessuna scritta, solo un cuore rosso come a voler ribadire l’amore per il suo nuovo compagno in un momento in cui si chiacchiera così tanto della coppia.

Riguardo alla lite e al suo ex marito Paolo Virzì, Micaela Ramazzotti si era già espressa in un comunicato diffuso all’Ansa in cui dichiarava: “Non intendo entrare nel merito di vicende che, sono certa, verranno chiarite dalle Autorità giudiziarie a ciò preposte. Non resto sorpresa dall’affannoso tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica. D’altra parte, ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali”.